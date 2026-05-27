Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, trafik denetiminde sürücülerle bayramlaştı
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kurban Bayramı'nda D-400 Karayolu'ndaki trafik denetimine katılarak sürücülere çikolata ikram etti, çocuklara hediye verdi ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yürütülen trafik denetimine katıldı.
Öztürk, D-400 Karayolu Dinek Uygulama Noktasında denetim yapan ekipleri ziyaret etti.
Denetimler sırasında durdurulan sürücülere bayram çikolatası ikram eden Öztürk, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Araçlardaki çocuklara hediye veren Öztürk, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Öztürk'e denetimlerde, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk eşlik etti.