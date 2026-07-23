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Alanya'da üniversite inşaatında çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cikcilli Yerleşkesi inşaatının malzeme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, inşaat borularının bulunduğu alanda hasara yol açtı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cikcilli Yerleşkesinin inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cikcilli Mahallesi'ndeki kampüs inşaatının malzeme alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın, inşaat borularının bulunduğu alanda hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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