Alanya'daki Plaj Büfesinde Yangın

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı'ndaki büfede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde plajdaki büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dinek Mahallesi Kleopatra Plajı'nda faaliyet gösteren büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince söndürülen yangında büfe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
