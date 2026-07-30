Alanya'daki orman yangını ikinci gününde

22 SAATTİR MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün çıkan ve yaklaşık 22 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Diğer noktalardaki yangınların kontrol altına alınmasının ardından, bu bölgelerdeki hava araçların büyük bölümü Alanya'ya yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalarda devam eden yangına, havadan müdahaleye askeri helikopterler de destek veriyor.

MEZARLIK YANDI

Bölgeye gelen Vali Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, alanda incelemelerde bulunup, yangının gidişatı ile ilgili bilgi aldı. Yangının gece etkili olduğu bölgedeki Gökbelen Mezarlığı'nın bir bölümündeki mezarların bir bölümü hasar görürken; bir bölümü de küle döndü. Yangına müdahale eden hava araçlarının yakıt ikmali için kullandığı Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda bazı uçuşlarda aksaklıklar yaşandı.

Semih ERSÖZLER-Alkın BİRİCİK/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı