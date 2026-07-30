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Alanya'daki orman yangını 2'nci gününde

Alanya'daki orman yangını 2'nci gününde
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ALEVLER FARKLI NOKTALARDAN YÜKSELİYORAntalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün çıkan yangın, yaklaşık 17 saattir devam ediyor.

ALEVLER FARKLI NOKTALARDAN YÜKSELİYOR

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün çıkan yangın, yaklaşık 17 saattir devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tüm müdahalelere rağmen alevler, rüzgarın etkisiyle farklı noktalardan yükseliyor. Ekipler bir yandan söndürme çalışmalarına devam ederken, diğer yandan alevlerin yaklaştığı bölgedekilerin, evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor.

80 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan rüzgarın hızının, yer yer kuvvetini artırarak 80 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Rüzgar ve düşük nemin, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR'

Yangının meydana geldiği bölgede yaşayan Mustafa Erdoğan, "Bizim evimiz için çok tehlike yok ama ciğerlerimiz yanıyor. Gece 12.00'den beri buradayım. Ekiplerimiz sağ olsun, canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor" dedi. Yangın başladığından bu yana ekiplere yardımcı olduğunu söyleyen Halil Yetkin ise Dışarıdan gelen ekipler bölgeyi bilmedikleri için zorluk yaşandı. Benim evim biraz yukarıda ama komşularımın evleri yangında kaldı. Onların evleri için çalıştık, itfaiye geldi, AFAD geldi, onların evine ulaşmadan söndürdük" diye konuştu.

Semih ERSÖZLER- Alkın BİRİCİK- Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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