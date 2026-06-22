Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Değirmendere Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile orman işletme personelleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan ve soğutma çalışması süren yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.