Haberler

Alanya'da boğulma tehlikesi: 66 yaşındaki adam kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı.

Galip Dere Plajı'ndan denize giren H.A. (66), bir süre yüzdükten sonra dalgaların etkisiyle hareket etmekte güçlük çekmeye başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, denize girerek H.A'yı kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Boksörüm çeneni kırarım' diye tehdit etti, gerçek başka çıktı

"Boksörüm çeneni kırarım" diye tehdit etti, gerçek başka çıktı
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Özel'in elini sıkan Kılıçdaroğlu, 'Affetmem' dediği ismi es geçti

Cenazeye damga vuran tavır

Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor