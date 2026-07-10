Alanya'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Göçen'e yolcu otobüsü çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Göçen'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
E.M. idaresindeki 34 SPT 72 plakalı yolcu otobüsü, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Göçen'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Göçen'in cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü E.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk