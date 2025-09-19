Haberler

Alanya'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Alanya'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'nde çıkan yangına ilişkin bilgi vererek, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'ne de sıçrayan yangınına ilişkin, "Aliefendi Mahallemizde dün gece çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Belediyemiz ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ile AFAD personelinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.