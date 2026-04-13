Alanya'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında müstakil ev hasar gördü, bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yeşilöz Mahallesi'nde A.S'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde ve bir otomobilde hasar oluştu.