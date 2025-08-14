Alanya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü ve fiber malzemeler kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında alanda bulunan fiber malzemeler kullanılamaz hale geldi.Oba Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar görürken, çok sayıda fiber malzeme kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! İlk hamle geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.