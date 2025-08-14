Alanya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında alanda bulunan fiber malzemeler kullanılamaz hale geldi.Oba Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar görürken, çok sayıda fiber malzeme kullanılamaz hale geldi.

