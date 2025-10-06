Haberler

Alanya'da Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 72 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen Ali D'nin (72) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Ayşe D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
