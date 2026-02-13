Haberler

Alanya'da 45 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalanarak, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 45 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alanya'da belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

50 ekip, 190 personel ve 2 narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 22 bin 240 kullanımlık sentetik uyuşturucu A4, 1278 sentetik ecza hap, 38 gram esrar, 3 tabanca, 3 şarjör, 69 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı veya sağladığı iddiasıyla 37 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak

Kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak