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Alanya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu motosiklette 4 kilo 178 gram reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki E.İ. ve B.C'nin üst aramasında ve yanlarındaki çantada yapılan incelemede, 4 kilo 178 gram reçine esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan E.İ. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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