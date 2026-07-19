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Antalya'da 1 kilo 979 gram esrar ele geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 979 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 979 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli N.T'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, odaya gizlenmiş 1 kilo 979 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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