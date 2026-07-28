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Alanya'da uyuşturucu kullanan şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma dahilinde kolluk kuvvetlerince yakalanan H.E.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu tür tedbir ve kararların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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