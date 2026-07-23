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Üniversite inşaatında yangın

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Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite yerleşkesindeki inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üniversite yerleşkesindeki inşaat alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Cikcilli Mahallesi'ndeki üniversite yerleşkesinde malzeme depolama alanında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda inşaat borularının bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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