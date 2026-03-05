Haberler

Uluslararası Piyano Yarışması Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali" için başvurular başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali" için başvurular başladı.

ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Üniversitesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfının (ALTAV) katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, farklı yaş kategorilerinden yarışmacılar performans sergileyecek.

İki gün sürecek festival kapsamında yarışma performanslarının yanı sıra konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehirlerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sunduğunu belirtti.

Festival ile genç yeteneklere kendilerini gösterme imkanı sunmayı ve Alanya'yı sanatın evrensel diliyle buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Türkdoğan, organizasyonun her yıl büyüyerek geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını, festivalin farklı yaş kategorilerinden yarışmacıları ve alanında uzman jüri üyelerini bir araya getireceğini ifade etti.

Etkinliğin Alanya'nın kültür turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Türkdoğan, yarışmaya katılmak isteyenlerin başvurularını 29 Nisan'a kadar "pianofest.alanya.edu.tr" adresi üzerinden yapabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar