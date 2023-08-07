Alanya'da Tur Teknesi Sahibi ve Çalışanlarına Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Alanya'nın İskele Caddesi'nde tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan bir grup, gurbetçi tatilciye sopalarla saldırdı. Soruşturma sonucunda 2 kişi tutuklandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grubun, gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdığı olayın ardından, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişinin ifadeleri doğrultusunda, 1 kişi daha gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Saray Şehit İbrahim Halil Aksoy Polis Merkezi'ndeki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.