Haberler

Tünelde trafiği tehlikeye sokan sürücüye ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da tünelde cep telefonuyla kaydedilen kapıları açık otomobil sürücüsüne 11 bin 668 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tünelde kapıları açık halde seyreden otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 11 bin 668 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

Oba Mahallesi Dim Tüneli mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edilen otomobil sürücüsüne Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Jandarmanın yaptığı denetimde 'tehlikeli şerit değiştirme (makas)', 'hatalı sollama ve şerit izleme kurallarına uymama', 'saygısızca araç kullanma' ve diğer trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araç sürücüsüne toplam 11 bin 668 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, araç trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan sürücünün otomobille tünel içerisinde kapıları açık halde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler