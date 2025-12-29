Haberler

OTOMOBİL İLE ÜÇTEKER ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üçtekerin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza D-400 kara yolunda meydana geldi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üçtekerin çarpıştığı kazada Selma Toktamış (62) ve Kadir Toktamış (65) hayatını kaybetti, Tuğba Sarıkaya (19) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Yabancı uyruklu N.B. (52) idaresindeki KA 8620 IK plakalı otomobil ile yaya yolunu kullanarak sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış'ın kullandığı 07 BJY 502 plakalı üçteker çarpıştı. Kazada üçtekerdeki Selma Toktamış, Kadir Toktamış ve Tuğba Sarıkaya yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selma Toktamış ile Kadir Toktamış, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi de kurtarılamadı. Yaralanan Tuğba Sarıkaya'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü N.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
