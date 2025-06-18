Alanya'da Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, tartıştığı M.M.'yi kırık cam şişe parçası ile öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, adli mercilerce tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi kırık cam şişenin parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda Azerbaycan uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre M.M, yerden aldığı kırık cam şişenin parçasıyla Arslan'ı boynundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arslan, kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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