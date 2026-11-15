Alanya'da şüphelinin ikametinde 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 340 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA