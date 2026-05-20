ANTALYA'nın Alanya ilçesinde su kanalında mahsur kalan 2 yavru köpek, kurtarıldı. Çamur içindeki yavrular, temizlendikten sonra korumaya alındı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir su kanalında 2 yavru köpek olduğu ihbarı sonrası bölgeye giden veteriner işleri ekipleri, hayvanları çıkararak güvenli alana aldı. Çamur içinde kaldıkları görülen yavrular, ilk müdahalenin ardından barınağa sevk edildi. Burada veteriner hekimler ve teknikerler tarafından temizlik ve bakımları yapılan yavru köpekler kurulandı. Sağlık kontrolleri yapılan yavrular, korumaya alındı. Yavru köpeklerin barınakta gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

