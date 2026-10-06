Haberler

Alanya'da sosyal medyadaki kuşlara işkence görüntüleri iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da kuşlara işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmişti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları işkence yaparak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kuşların kafasını kopararak öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Y.T'yi Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Eskişehir'de hırsızlar çaldıkları motosikleti zaten tamire gideceği dükkana getirdi! Takip uygulaması ele verdi

Çaldıkları motoru tamire getirdiler! Tamirci sahibini tanıyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

ABD'den gelen veri altının seyrini değiştirdi
Birleşik Krallık'ta plastik içeren ıslak mendiller yasaklanıyor

Milyonların kullandığı ürün için yasak geliyor! Tarih belli oldu
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Hamid'in dramında yeni gelişme! 'Sakallı Hamid' canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Hamid'in babası denen kişi canlı yayına katıldı! DNA testi verecek mi?
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler