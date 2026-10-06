Alanya'da sosyal medyadaki kuşlara işkence görüntüleri iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Alanya'da sosyal medyadaki kuşlara işkence görüntüleri iddiasıyla şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da kuşlara işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmişti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları işkence yaparak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kuşların kafasını kopararak öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Y.T'yi Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA