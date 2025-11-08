Alanya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobilde hasar meydana geldi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken Alaaddin Keykubat Bulvarı'nda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel