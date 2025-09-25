Haberler

Alanya'da Sera Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir serada başlayan yangın, otel ekipmanları ve havuz kimyasallarının bulunduğu depoya sıçradı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konaklı Mahallesi Cömert Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle bir serada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek seranın yanındaki, otel ekipmanları ile havuz kimyasallarının bulunduğu depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu serada ve depoda zarar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

