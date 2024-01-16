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Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sürücü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

L.B. (26) idaresindeki 07 HBL 69 plakalı otomobil, Güzelbağ Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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