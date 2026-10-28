Alanya'da sağanak yollarda su birikti, Konaklı'da bazı tezgahlar su altında kaldı

Alanya'da sağanak yollarda su birikti, Konaklı'da bazı tezgahlar su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da sabah başlayan sağanak sonrası yollardaki su birikintileri sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Konaklı Mahallesi'ndeki halk pazarında bazı tezgahlar ve 5 katlı binanın girişi su altında kaldı, belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.
Konaklı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı.
Aynı mahallede bulunan 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da suyla kaplandı.
Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.
Alanya Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.