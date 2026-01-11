Haberler

Alanya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Alanya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, sürücülerin yolda ilerlemesini zorlaştırdı ve bazı bölgelerde beyaz örtü oluşturdu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ile ardından etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Alanya merkezde öğle saatlerinde önce sağanak ardından dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yollar ve ilçe merkezi beyaza büründü.

