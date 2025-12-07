Haberler

Alanya'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araçtaki 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araçtaki 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Alanya- Antalya istikametinde bulunan Telekom Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İlçede sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu. Alanya'dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı. Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

