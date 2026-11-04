Alanya'da sağanak halk pazarında bazı tezgahları su altında bıraktı

Alanya'da sağanak halk pazarında bazı tezgahları su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yollarda su birikintileri oluşturup sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Konaklı ve Avsallar mahallelerindeki halk pazarında bazı tezgahlar su altında kaldı; bahçeler ve iş yerleri de suyla doldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.
Konaklı ve Avsallar mahallelerinde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı.
Aynı mahallelerde bulunan birçok binanın bahçesi suyla doldu.
Binalara giriş çıkışta güçlük yaşayan mahalle sakinlerinin, bahçede park halinde bulunan otomobil ve motosikletleri de su içinde kaldı.
Bazı iş yerlerine de yağmur suları doldu.
Alanya Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı.