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Alanya'da rögar giderine düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Alanya'da rögar giderine düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kanalizasyon rögar giderine düşen yavru kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kanalizasyonun rögar giderine düşen kedi yavrusu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Oba Mahallesi'nde rögar giderine düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kanalizasyon hattına girerek rögar giderinde mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu kontrol edilen kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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