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Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) – Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Taşçı idaresindeki motosiklet, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde M.Ö'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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