Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.B'nin kullandığı 07 MC 2189 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ile motosikletteki Mehdi Akdağ (23) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehdi Akdağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
