Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 07 ASK 780 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen E.D. yönetimindeki 06 DEH 037 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı kavşaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması yer alıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel