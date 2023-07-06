Alanya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.Y. idaresindeki otomobil devrildi ve sürücü ile araçta bulunan N.Y. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.