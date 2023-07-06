Alanya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.Y. idaresindeki otomobil devrildi ve sürücü ile araçta bulunan N.Y. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 07 ATV 36 plakalı otomobil, Asmaca Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan N.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel