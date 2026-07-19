Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) otomobil çarptı. Sağlık ekipleri Gören'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İ.Y. (60) idaresindeki otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, Gören'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt