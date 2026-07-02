Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hasar oluştu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk