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Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin yetişkin havuzunda çırpınmaya başlayan 4 yaşındaki M.R.Ç., çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan M.R.Ç. (4), girdiği yetişkin havuzunda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.R.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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