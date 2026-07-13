Haberler

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili otelin güvenlik müdürü ve cankurtaran gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Erdem Ateş (8), hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Erdem Ateş, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdem Ateş, kurtarılamadı. Olaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranı gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

Kerem'in transferi kriz çıkardı
Trossard'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama

Beşiktaşlıların korktuğu oldu
Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

Özgür Özel'den CHP’de deprem yaratacak yeni hamle