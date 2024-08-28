Antalya'da otel çatısından düşen baca kapağı tatil yapan kadını ağır yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz başında güneşlenmek için sandalyede oturan kadın, başına baca kapağının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı, havuz bölümünde sandalyede oturduğu sırada, otelin çatısından yaklaşık 20 metre yükseklikten başına baca kapağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı otelin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, diğer tatilcilerin havuzda yüzdüğü, şezlongların arasında sandalyede oturan Orakcı'nın başına çatıdan baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadının yardımına çevredekilerin koşması, bazı otel sakinlerinin de çocuklarını kucaklayarak havuzdan uzaklaşması yer alıyor.