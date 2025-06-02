Alanya'da Ormanlık Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapanlar, bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin Hasan Türk (32) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Türk'ün cesedi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.