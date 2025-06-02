Alanya'da Ormanlık Alanında Erkek Cesedi Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yapanlar, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin cesedini buldu. Olayın ardından yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki Hasan Türk'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Okurcalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapanlar, bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin Hasan Türk (32) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Türk'ün cesedi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel