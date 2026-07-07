Alanya'daki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kasten çıkardığı öne sürülen şüpheli Ö.D., jandarma ekiplerince gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece 'kasten orman yakma' suçundan tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gece çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yangını kasten çıkardığı öne sürülen Ö.D'yi (33) Aksu ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk