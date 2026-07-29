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Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını
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BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını, Fakırcalı'nın ardından Beldibi Mahallesi'ne de sıçradı etti.

BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını, Fakırcalı'nın ardından Beldibi Mahallesi'ne de sıçradı etti. Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen Beldibi Mahallesi'nde ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.

Akın BİRİCİK - Erkan UYSAL/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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