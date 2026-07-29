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Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını
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KOMŞU MAHALLEYE SIÇRADIAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını komşu mahalle olan Fakırcalı'ya da sıçradı.

KOMŞU MAHALLEYE SIÇRADI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını komşu mahalle olan Fakırcalı'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler, yoğun şekilde çalışırken; Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan, alevlerin mahallenin çevresini sardığını ve bölgenin tamamen tahliye edildiğini söyledi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yangına ilişkin şunları dile getirdi:

"Sapadere Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangında, Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Belediyemize ait 8 arazöz, 2 ekskavatör ve çok sayıda personelimiz, söndürme çalışmalarına destek vermek üzere hızla bölgeye sevk edilmiştir. Artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek maddelerin doğaya bırakılmamasını önemle rica ediyorum."

Akın BİRİCİK/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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