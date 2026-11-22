Alanya'da öğretmenin bıçaklanarak öldürüldüğü olayda 2 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Alanya'da öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri H.Ö. ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri H.Ö. ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı