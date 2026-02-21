Haberler

Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bilen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.A'nın (23) kullandığı 07 NR 015 plakalı otomobil, Çıplaklı Mahallesi'nde Emre Bilen (26) idaresindeki 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
