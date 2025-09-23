Haberler

Alanya'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı

Alanya'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında 15 kişi yaralandı. İki midibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 07 ACU 586 plakalı belediyeye bağlı toplu taşıma aracı midibüs ile bir tur şirketine ait 21 AHD 934 tur midibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
