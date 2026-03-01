Haberler

Tel çitte mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da bir tenis kortunun tel çitinde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gökkuşağı Parkı'ndaki olay, vatandaşların ihbarıyla gerçekleşti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tenis kortunu çevreleyen tel çitin üzerinde mahsur kalan kedi, belediye ekibi tarafından kurtarıldı.

Damlataş Caddesi'ndeki Gökkuşağı Parkı içerisinde yer alan bir tenis kortunu çevreleyen tel çitin üzerinde yürüyen kedinin inemediğini görenler, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sepetli araç gönderildi. Gelen belediye ekibi, tel çitin üzerindeki kediyi sepetli araçla kurtardı. Bu sırada çevredekiler, kurtarma çalışmasını izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde